المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تهنىء بمناسبة البعثة النبوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني هنأت في رسالة على منصة إكس، بمناسبة ذكرى البعثة النبوية.

وجاء في نص الرسالة:

اليوم هو أول يوم في ديننا وبداية الصحوة...النبي(ص) قدم المساواة الإنسانية للمجتمع البشري، على عكس الممارسات العالمية السائدة في ذلك الوقت. لقد نجح بفضل معجزة العقلانية واللطف في خلق سلام دائم بين القبائل المتخاصمة آنذاك.

كان ضد تفضيل فئة أو مجموعة معينة على أخرى. لقد منع وأد البنات. نبي قدم رسالة الحياة والمساواة والحرية من الله إلى شعوب العالم.

إن رسالة هذا النبي صل الله علیه وآله وسلم، ستبقى إلى الأبد.

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