الخارجية الايرانية تهنئ بمناسبة حلول العام الصيني الجديد

وأفادت وكالة مهى للأنباء، انه هنأ متحدث الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي"، بمناسبة حلول (عيد) راس السنة الصينية (الفترة ما بين 21 كانون الثاني الى 20 شباط)؛ متطلعا في منشور له على منصة اكس، لشعب هذا البلد ان ينعم بالسلام والرخاء والسعادة.



واضاف بقائي: "اهنئ الحكومة والشعب الصينيين لمناسبة حلول راس السنة الصينية؛ في "عام الثعبان" الذي يرمز الى الرخاء والقوة، اتمنى للشعب الصيني ان ينعم بالسلام والرخاء والسعادة".



وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: "انني على يقين بان الاواصر الوثيقة القائمة على مودة بين الشعبين (الايراني والصيني) ستضمن استمرار وتعزيز التعاون بين البلدين اكثر فاكثر وفي جميع المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة لشعبيهما".



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