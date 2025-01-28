كم هي أعداد جنود الاحتلال الصهيوني الجرحى في حرب غزة؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة الاناضول، أن الكيان الصهيوني اعلن أن أكثر من 15 ألف جندي أصيبوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاء في بيان صادر عن إدارة التأهيل التابعة لوزارة حرب الكيان الإسرائيلي، أن الإدارة عالجت أكثر من 15 ألف جريح من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمن.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن نحو 5667 جندياً أصيبوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولم تشرح الوزارة حرب الكيان الإسرائيلي أسباب هذا التباين الكبير بين العدد المعلن عنه وما أعلنه جيش النظام.

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