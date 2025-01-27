إنتاج محفزات ذات جودة عالمية؛ إيران تقترب من الاكتفاء الذاتي في صناعة النفط والبتروكيماويات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنادا إلى تقرير صناعي منشور، أن الشركات الإيرانية العاملة في مجال تكنولوجيا النانو أحدثت ثورة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات من خلال إنتاج محفزات تعتمد على الألومينا. وتؤدي هذه المحفزات، التي يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا النانو والهياكل المسامية، أداءً أفضل في العمليات الكيميائية مثل إزالة الكبريت، وإنتاج البنزين.

تكنولوجيا النانو وتحسين أداء المحفزات

المحفزات هي مواد تعمل على زيادة معدل التفاعلات في العمليات الكيميائية دون أن يتم استهلاكها. تستخدم الألومينا (أكسيد الألومنيوم)، باعتبارها واحدة من أهم المواد الأساسية في إنتاج المحفزات، في صناعات مختلفة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات وحتى الأدوية بسبب استقرارها الكيميائي والحراري العالي. باستخدام تقنية النانو، يتم تقليل أبعاد جزيئات الألومينا وزيادة مساحة سطحها النشطة. وهذا يجعل المحفزات النانوية أكثر كفاءة ويقلل تكاليف الإنتاج.

الإنتاج المحلي للمحفزات القائمة على الألومينا

وفي السنوات الأخيرة، نجحت عدة شركات إيرانية في إنتاج محفزات تعتمد على الألومينا ذات جودة عالمية. شركة نانوبارس اسبادانا هي إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تستخدم الأساليب الحديثة لإنتاج مسحوق الألومينا النانوي بالإضافة إلى بيع مسحوق الألومينا، تقوم الشركة أيضًا بتسويق المحفزات المتخصصة مثل محفزات النانو لإزالة الكبريت، والكلورة الأكسجينية، وإزالة الهيدروجين.

كما لعبت شركة إيليا لتطوير المعرفة والتكنولوجيا دورًا مهمًا في إنتاج البنزين عالي الجودة.

تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير النقد الأجنبي

ونتيجة للعقوبات والقيود المفروضة على الاستيراد، أصبح إنتاج المحفزات القائمة على الألومينا في إيران سلعة استراتيجية. على سبيل المثال، لم تنجح شركة آبادان للبتروكيماويات، التي كانت تواجه في السابق مشاكل في توفير المحفزات، في تحسين جودة منتجاتها باستخدام المحفزات التي تنتجها شركة نانوبارس إسبادانا فحسب، بل نجحت أيضاً في تقليل اعتمادها على الواردات. وقد أدى هذا التعاون إلى تحقيق وفورات كبيرة في النقد الأجنبي.

فرص العمل والتنمية الصناعية

إن إنتاج المحفزات القائمة على الألومينا في إيران، بالإضافة إلى خفض التكاليف وتحسين جودة المنتج، ساهم أيضًا في خلق العديد من فرص العمل. زادت الشركات العاملة في هذا المجال من قدرتها الإنتاجية من خلال تلقي طلبات محلية وأجنبية، وتتطلع إلى إطلاق خطوط التصدير. ونظراً للردود الإيجابية من الصناعات المحلية والطلب المتزايد على المحفزات النانوية، فمن المتوقع أن يتوسع استخدام هذه المنتجات في السنوات القادمة. ولن يؤدي هذا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لإيران في صناعات النفط والبتروكيماويات فحسب، بل سيمكن أيضاً من تصدير هذه التكنولوجيا إلى دول أخرى.

ويعد إنتاج المحفزات القائمة على الألومينا باستخدام تكنولوجيا النانو خطوة كبيرة نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين جودة المنتج وتوفير النقد الأجنبي بفضل الاستفادة من المعرفة التقنية المحلية، وتمكنت الشركات الإيرانية من تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والدولية ورسم مستقبل مشرق لصناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

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