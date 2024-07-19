عصائب أهل الحق تحيي اليمن: معادلات الحرب تتغير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان له قال الشيخ قيس الخزعلي، حيّا الله جميع جهات محور المقاومة، وهم يخوضون معركة الشرف؛ دفاعاً عن مقدسات الأمة الإسلامية، في الوقت الذي تتخاذل فيه الأنظمة الحاكمة، وحيّا الله أنصار الله في يمن الصمود على عمليتهم البطولية، التي ضربوا فيها عمق عاصمة الكيان الغاصب بطائرتهم المسيرة "يافا".

وأضاف، إنّ هذه العملية، وفي أيام عاشوراء الإمام الحسين "عليه السلام"، وما سبقها من عمليات فصائل المقاومة الإسلاميّة، هي أوضح دليل على أنّ شعبنا الفلسطينيّ ليس وحيداً في مواجهة العدوان الإسرائيليّ الوحشيّ الأكبر، وعمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها، فقد انتخى أنصار الإمام الحسين "عليه السلام" الذين ترّبوا بمدرسته معهم، وحطّموا غرور هذا العدو، الذي سيدفع ثمناً أكبر في أمنه واقتصاده، بل حتى وجوده، ما دام مستمراً في عدوانه.

وتابع، إنّ معادلات الحرب تتغير باستمرار، ولكن نهاياتها دائماً في جانب الحق، وإنّ نصر الله لآتٍ وهو القائلُ جلّ جلاله (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز).

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