وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي، في إشارة إلى تفاصيل لقاء الوفد البرلماني الإيراني بالأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية: "التقى الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحدث مع الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية، خلال استمرار زيارته للعراق.

وصرح قائلاً: في هذا اللقاء، هنأ الخزعلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على انتصارها في المعركة ضد الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هذا النصر كان منيرًا، وإنجازاته ونتائجه عظيمة، وهذه النتائج والإنجازات كثيرة جدًا في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وزاد من تضامن الشعبين الإيراني والعراقي، وأُحبطت مؤامرات كثيرة لتقسيم الشعبين الإيراني والعراقي.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية إن هذه الحرب وانتصار الجمهورية الإسلامية دفعا العديد من الشخصيات التي كانت تنظر سابقًا إلى الثورة الإسلامية بنظرة سلبية إلى تغيير سلوكهم والانضمام إلى صفوف المدافعين عن الجمهورية الإسلامية. كما قال إن زيارة الأربعين هذا العام يجب أن تكون زيارة نصر على الكيان الصهيوني.

وقال رضائي: أشار الخزعلي إلى دور سماحة القائد للثورة والدور الفعال لآية الله السيستاني في المعركة الأخيرة، وقال إن هذين الرجلين العظيمين رمزان للعالم الشيعي.

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "أكد الوفد الإيراني في هذا اللقاء أن هذا النصر من الله عز وجل، وهو من فضله على العالم الإسلامي، وفوق ذلك، من فضل جميع المستضعفين في العالم. كما طُرح اقتراح عقد لقاءات مشتركة لتعزيز التعاون في مجال المقاومة".

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