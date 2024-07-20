عشرات الشهداء والمصابين لغارات إسرائيلية على قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر مطلعة إن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال قصفت منزل عائلة عياد في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، مما أسفر عن 5 شهداء و10 مصابين. وتسبب القصف الإسرائيلي في تدمير واسع طال المكان.

وذكرت مصادر طبية أن 4 فلسطينيين -بينهم طفلان- استشهدوا في قصف إسرائيلي على جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت المصادر استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر مطلعة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأضاف أن الغارة سببت دمارا واسعا في ممتلكات السكان.

وفي رفح جنوبي القطاع، ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال استهدفت المنطقة بقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

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