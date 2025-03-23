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٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٤:٣٩ م

أكثر من 50 ألف شهيد حصيلة العدوان على غزة

أكثر من 50 ألف شهيد حصيلة العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50 ألفا و21 شهيدا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة في غزة قالت في حسابها على تطبيق تليغرام- إن عدد المصابين خلال الفترة نفسها ارتفع إلى 113 ألفا و274.

وأضافت أنه تمت إضافة 233 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

كما قالت الوزارة إن 673 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 1233 آخرون منذ استأنفت إسرائيل عدوانها على غزة في 18 مارس/آذار الجاري.

وتقدر السلطات في غزة أن آلافا آخرين استشهدوا ولم يتسن انتشالهم من تحت أنقاض المباني المدمرة، وذلك لعدم توفر معدات ثقيلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1955829
شیرین سماره

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