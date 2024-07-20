انتشال المدمرة الايرانية سهند من المياه بنجاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدمرة سهند التابعة لبحرية الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي كانت قد غرقت خلال اعمال الصيانة في احد المرافئ الصناعية قبال ميناء بندر عباس (بمحافظة هرمزكان - جنوبي البلاد)، تم انتشالها من المياه بجهود الفرق الفنية والهندسية للبحرية الايرانية.

وفور انجاز عملية انتشال المدمرة سهند من المياه، بدات مراحل تفريغ الخزانات وسائر الاجزاء التي غمرتها المياه لهذه القطعة البحرية الايرانية.

علما بان المدمرة سهند، تعدّ واحدة من القطع البحرية – فئة "الموج"، والتي كانت قد انظمت الى بحرية الجيش الايراني قبل 7 اعوام، ويبلغ وزنها الاجمالي 1300 طنا.

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