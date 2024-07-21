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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٥٤ م

الرئيس الايراني المنتخب يستقبل وزير الدفاع

الرئيس الايراني المنتخب يستقبل وزير الدفاع

استقبل الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان، اليوم الاحد، وزير الدفاع الايراني، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأفادت وكالة ومهر للأنباء ان الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان، استقبل اليوم الاحد، وزير الدفاع الايراني،العميد محمد رضا اشتياني وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث هنأوه على الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وقال وزير الدفاع خلال اللقاء: وزارة الدفاع وزارة مهمة جداً وهي حلقة الوصل بين الحكومة والقوات المسلحة وهي المسؤولة عن دعم القوات المسلحة.

وأضاف: كان لا بد من تقديم تقرير مستهدف عن مجموعة الأعمال التي قامت بها وزارة الدفاع إلى السيد بزشكيان، وللاستفادة منه إن شاء الله. وهذه كلها برامج تم تنفيذها وينبغي متابعتها في المستقبل.

رمز الخبر 1946722

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