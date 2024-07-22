 حضور 5 رؤساء جمهورية و10 رؤساء برلمان في حفل تنصيب الرئيس الايراني المنتخب على الاقل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مجتبي يوسفي، اليوم الاثنين، الى عملية حفل تنصيب الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان وقال: “في الأيام القليلة الماضية، تم تأكيد صحة الانتخابات الرئاسية وتم اصدار وارسال أوراق الاعتماد الرئاسية من قبل مجلس صيانة الدستور إلى مكتب قائد الثورة الاسلامية، لتقام مراسم التصنيب في حسينية الامام الخميني 28 يوليو".

وأضاف عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: "بعد هذا الحفل ستقام مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب في مجلس الشورى الإسلامي يوم 30 يوليو بحضور رئيس المحكمة العليا وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

وذكر نائب اهالى اهواز في البرلمان: "في حفل التنصيب، سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين وفقا للمادة 121 من الدستور بأنه سيستخدم كل موهبته وكفاءته في أداء المسؤوليات التي تولىها و في نهاية القسم يوقع نص اليمين الدستورية".

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