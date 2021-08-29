أشتياني: تحديث أنظمة الدفاع ومنتجات الدفاعية من أهم اولوياتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع الإيراني أمير محمد رضا قرائي أشتياني، للصحافيين اليوم (الأحد) على هامش حفل تكريم الوزراء السابقين والجدد بوزارة الدفاع، تعمل وزارة الدفاع على تعزيز القوات المسلحة في مكافحة التهديدات وتحديث أنظمة الدفاع والمنتجات التي تسعى وزارة الدفاع إلى تحقيقها حاليًا والابتكارات التي ستحصل عليها في المستقبل.

وقال أولويتنا التالية هي التحقيق مصدر رزق لموظفين القوات المسلحة. يجب أن نتابع تقنيات وأسلحة جديدة بالبحث الذي نقوم به، فإننا نتابعها حتى نتمكن من تقديم نوع من العمل في المستقبل.

وصرح وزير الدفاع لدينا علاقة وثيقة جدًا بالجيش والأركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري والشرطة وجميع الوحدات العسكرية ومن خلال هذه العلاقات نستطيع متابعة العمل بسرعة جيدة.

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