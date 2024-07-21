بايدن يتنحى عن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأحد، تنحّيه عن ترشّحه لانتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة في وقتٍ لاحق من هذا العام.

وقال بايدن، في بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه "سيتحدث إلى الأمة في وقتٍ لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره".

وتابع بالقول: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيركز على الوفاء بمهامه الرئاسية حتى انقضاء ولايته، قائلاً: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".

من جهته، علّق المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، بالقول إنّ "بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنّ هزيمة نائبته هاريس ستكون أسهل من هزيمته".