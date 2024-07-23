باقري كني: أي إجراءات مناهضة للأمن في أي من دول المنطقة بمثابة تهديد لأمن المنطقة بأكملها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر علي باقري كني، في هذه المحادثة الهاتفية مع السيد بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، أي إجراءات مناهضة للأمن في أي من دول المنطقة بمثابة تهديد لأمن المنطقة بأكملها.

وأشار القائم بأعمال وزير الخارجية إلى استمرار الجرائم الصهيونية في غزة والعدوان الأخير لهذا الكيان على أهداف مدنية في اليمن، واعتبر هذا الكيان السبب الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة، ودعا إلى مزيد من التعاون والوئام بين الفصائل الإسلامية في مواجهة الجرائم الصهيونية.

كما أعرب وزير خارجية سلطنة عمان عن امتنانه لتعاطف وتضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأوضح سير الحادث الأخير وكيفية التعامل بفعالية وسرعة مع هذا الحادث في هذا السياق.

وأكد السيد بدر البوسعيدي موقف عمان الثابت في التضامن مع الفلسطينيين ودعا إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني المظلوم.

/انتهى/