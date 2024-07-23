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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٥ ص

خلال اتصال هاتفي مع البوسعيدي؛

باقري كني: أي إجراءات مناهضة للأمن في أي من دول المنطقة بمثابة تهديد لأمن المنطقة بأكملها

باقري كني: أي إجراءات مناهضة للأمن في أي من دول المنطقة بمثابة تهديد لأمن المنطقة بأكملها

 أدان وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان، حادث إطلاق النار الأخير في سلطنة عمان، وأعرب عن تعاطفه مع سلطنة عمان حكومتا وشعبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر علي باقري كني، في هذه المحادثة الهاتفية مع السيد بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، أي إجراءات مناهضة للأمن في أي من دول المنطقة بمثابة تهديد لأمن المنطقة بأكملها.

وأشار القائم بأعمال وزير الخارجية إلى استمرار الجرائم الصهيونية في غزة والعدوان الأخير لهذا الكيان على أهداف مدنية في اليمن، واعتبر هذا الكيان السبب الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة، ودعا إلى مزيد من التعاون والوئام بين الفصائل الإسلامية في مواجهة الجرائم الصهيونية.

كما أعرب وزير خارجية سلطنة عمان عن امتنانه لتعاطف وتضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأوضح سير الحادث الأخير وكيفية التعامل بفعالية وسرعة مع هذا الحادث في هذا السياق.

وأكد السيد بدر البوسعيدي موقف عمان الثابت في التضامن مع الفلسطينيين ودعا إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني المظلوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1946764

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