قريبا... بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسل "سلمان فارسي" من اخراج ميرباقري +الصور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الموسم الأول من مسلسل "سلمان فارسي" يشمل مشاهد ايران وبيزنطة، ومن المتوقع أن يتم عرضه عام 2025. كما أن الموسم الثاني تدور أحداثه في الحجاز ثم إيران وتستمر حتى وفاة سلمان.

يتم إنتاج هذا المسلسل في ثلاثة مواسم: موسم بيزنطة، وموسم إيران القديمة، وموسم الحجاز، ويتم تصويره حاليًا في شهرود.

بدأ تصوير الموسم البيزنطي في ديسمبر 2018 في صحراء شهداد في كرمان، وبعد البناء والتصوير في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك كرمان وقشم وشاهرود وجلفا، بالإضافة إلى مدينة سينما الغزالي والدفاع المقدس ونور. وحتى أرمينيا تم تصوير هذا الموسم.

سيبدأ قريباً تصوير الموسم الثاني من مسلسل "سلمان فارسي"

بدأ تصوير مسلسل إيران القديمة في أغسطس من العام الماضي، ويعد هذا الموسم من أهم مواسم هذا المسلسل، وقد لعب العديد من الممثلين أدوارًا في هذا الموسم. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العمل على إيران القديمة، أي العصر الساساني وقبل الإسلام.

ويستمر تصوير الموسم الثاني حتى العام المقبل في مواقع التصوير المختلفة ويتواجد في هذا العمل حوالي 40 ممثلًا أجنبيًا من المغرب وتونس وأرمينيا واليونان، وفي المواسم التالية، حسب احتياجات المشروع، سيتم دعوة بلدان مختلفة لهذا العمل.

فرهاد اصلاني، محمد رضا هدايتي، بهناز توكلي، علي رضا شجاع نوري، وغيرهم من الممثلين من الذين لعبوا أدوارًا في الموسم الثاني من هذا المسلسل.

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