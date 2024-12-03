صور جديدة من تصوير الموسم الثاني لمسلسل "سلمان الفارسي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موسم إيران القديمة يعتبر من أهم مواسم مسلسل "سلمان فارسي"، ويجري حاليا تصويره في منطقة غزالة. وفي الوقت نفسه تستمر كتابة السيناريو ويعد هذا الموسم أطول من المواسم الأخرى بسبب مراحل بناء الديكورات التي تستغرق وقتا طويلا.

مسلسل "سلمان فارسي" من إخراج داود ميرباقري وإنتاج حسين طاهري، وله ثلاثة مواسم والموسم الأخير يتعلق بالفترة الحجازية هذا وقد بدأت مراحل التجهيز للموسم الثالث وجاري تجهيز المواقع.

ويمثل في هذا الموسم من المسلسل ممثلون إيرانيون مثل فرهاد أصلاني، علي رضا شجاع نوري، دريوش فرهنك، محمد رضا هدايتي، بهناز توكلي، احترام بورمند، رمونا شاه، علي دهكردي، مرحوم جنكيز جليلوند، مهدي فقيه، محمد جواد جعفربور، علي رضا مهران، وبعض الممثلين الأجانب من أرمينيا، اليونان والمغرب وتونس وحوالي 1500 ممثل محلي ومسرحي وقفوا أمام كاميرا هذا المسلسل.

وبحلول العام المقبل سينتهي تصوير موسم إيران القديمة وسيبدأ تصوير فترة الحجاز ومن المقرر أن يبث المسلسل في بداية السنة الشمسية الجديدة.

تتناول هذه السلسلة من المسلسل حياة وأزمنة الصحابي الإيراني لنبي الإسلام خلال ثلاثة عهود الساساني والإمبراطوري البيزنطية والحجازي صدر الإسلام.

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