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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٤٣ ص

غزة ... معارك ضارية بخان يونس ورفح

غزة ... معارك ضارية بخان يونس ورفح

في اليوم الـ292 من العدوان على غزة، استهدفت القسام قوات وآليات في خان يونس، وتكثف قصفها على تمركزات للاحتلال في جحر الديك وسط القطاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الـ292 من العدوان على غزة، استهدفت القسام قوات وآليات في خان يونس، وتكثف قصفها على تمركزات للاحتلال في جحر الديك وسط القطاع.

كما وسعت سرايا القدس قصفها ليشمل مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف قطاع غزة.

وتزامنا مع المعارك الضارية كثف جيش الاحتلال قصفه على خان يونس ورفح، وتجاوز عدد الشهداء ليوم أمس 50 شهيدا.

وسياسيا، من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأميركي اليوم.

في حين تظاهر أعضاء ائتلاف "يهود من أجل وقف تسليح إسرائيل" بالكونغرس مطالبين بإنهاء الحرب على غزة والتوقف عن تزويد تل أبيب بالأسلحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1946795

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