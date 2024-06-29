آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و 224 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 37834 شهيدًا و 86858 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، مخلفًا شهداء وجرحى. في غزة، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط إطلاق نار متواصل من طائرات "كواد كابتر" في مربع الشمعة مفترق الشجاعية.

وارتقى 7 شهداء في قصف الاحتلال سيارة مدنية بشارع الغازي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأطلقت طائرة" كواد كابتر" نيرانها على الأهالي ومنازلهم غرب مدينة غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الجنوبية والشرقية لمدينة غزة.

كما ارتقى 5 شهداء بقصف الاحتلال تجمعاً للأهالي في متنزه البلدية وسط مدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية وشرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وارتقى 5 شهداء بينهم طفلان وأُصيب 5 آخرين في استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو خضرة" بمنطقة اليرموك بجوار ملعب نادي الجزيرة بمدينة غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة نيرانها على منازل عدة في شارع النفق وسط مدينة غزة. في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين جرّاء غارة صهيونية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانهاصوب المناطق الشرقية لمدينة دير البلح. كما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في منطقة نتساريم نيرانها تجاه شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي خان يونس، أُصيبت سيدة جراء سقوط قذيفة مدفعية في منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. في رفح، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف صوب خيام النازحين بالمواصي شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن دبابات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف صوب خيام النازحين في منطقة المواصي شمالي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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