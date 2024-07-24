ولايتي يناقش مع عبدالسلام آخر التطورات السياسية والميدانية في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد علي أكبر ولايتي بإنجازات اليمنيين في الحرب ضد الصهاينة وقال: بداية أعبر عن امتناننا وتضامننا مع الأمة اليمنية والإجراءات الكبيرة التي اتخذت في مساعدة شعب فلسطين المظلوم وغزة، ونشكركم على ما قمتم به .

وأضاف: إن الاجراءات التي تم اخذها تسببت في إحياء موقف اليمن الماضي الذي له جذور عميقة في تاريخ الإسلام، من جديد، وأظهر المجاهدون وأمة اليمن العظيمة أنهم مخلصون لقيم الإسلام والأمة والعالم الإسلامي ولديهم قدرات عالية في نصرة فلسطين، وقد سخر كل هذه القدرات لخدمة الأمة الإسلامية، وخاصة فلسطين.

وأضاف ولايتي: ندين بشدة الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على أهداف مدنية في اليمن وتهديد حياة المدنيين وشعب اليمن العزيز.

وأشار ولايتي: إن هذه التصرفات الهمجية واللاإنسانية للكيان الصهيوني لم يكن من الممكن أن تتم لولا تعاون ودعم الولايات المتحدة. والأمريكيون متواطئون أيضا في هذه الجريمة، وسيكون جهدكم الكبير هذا قدوة للعالم الإسلامي إن شاء الله، ورغم أن بعض الحكومات الإسلامية في المنطقة للأسف لم تتخذ أي خطوات لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني، ولكن ببركة الثورة الإسلامية وبدعوة من الإمام الخميني (رض) ودعم سماحة القائد، نشهد اليوم التوسع السريع والوقوف القوي للمسلمين في المنطقة في إطار مواجهة محور المقاومة مع الكيان الصهيوني.

وأكد ولايتي أن جرائم الكيان الصهيوني لا تهزم الشعب اليمني، لكنها تظهر الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني.

ومن جانب اخر عبر محمد عبد السلام عن ارتياحه لهذا الاتصال الهاتفي وشكر مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لعب دور فعال في محور المقاومة، مضيفا: نعلم مدى اهتمامكم بقضايا العالم الإسلامي. وإيران هي الممثل الوحيد للدول الإسلامية الذي وقفت ضد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

وقال عبدالسلام: من المؤكد أن اليمن سيكون مصدر فخر للدول الإسلامية والدول المضطهدة في المنطقة، خاصة وأنكم ترون كيف وقفت دعماً لـ فلسطين. وأكد: أن اليمن اتخذ موقفاً إيجابياً في دعم فلسطين، لكن الدول الغربية وأمريكا تحاول إطفاء نار الجهاد بدعم إسرائيل، ولكن نظراً لمركزية فلسطين سنستمر في دعم فلسطين.

إننا نعتبر الحركة الإسلامية الحالية والحركة التي هي في حالة يقظة تامة، هي من بركات الثورة الإسلامية في إيران.

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