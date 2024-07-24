وزير الامن الايراني يعلن عن اعتقال قياديين اثنين لداعش والمجموعات التكفيرية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الامن الايراني في تصريحات له على هامش اجتماع مجلس الحكومة: "بعد البيان الأخير الذي أصدرته وزارة الامن، اجريت بتعاون ومرافقة الوفود والمجموعات الثقافية، فضلاً عن يقظة الناس، عملية امنية تم من خلالها تحديد واعتقال حوالي 20 شخصاً اكثرهم من الرعايا الاجانب غير الشرعيين".

وأكد حجة الاسلام اسماعيل خطيب: "أن نحو 12 منهم من العناصر الذين قدموا إلى البلاد للقيام بالعمليات الارهابية، واثنان منهم قياديان في تنظيم داعش والجماعات التكفيرية والتابعة لدول غيرجارة لنا".

وحذر وزير الامن ان الارهابيين يحاولون اخيرا للتغلل بين الناس وقال: "أريد أن يكون الناس أكثر حساسية في أعطاء عقاراتهم للأجرة وتوظيف الرعايا غير الشرعيين".

وأكد خطيب: "بما ان الرقابة على الحدود زادت بمساعدة القوات المسلحة، فإن الإرهابيين يقومون بمشترياتهم داخل إيران، فلذلك، يجب أن يكون الناس أكثر حذراً عند بيع الأجهزة المزدوجة أو متعددة الأغراض".

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