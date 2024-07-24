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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٠٨ م

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني

استدعت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاربعاء، السفير البريطاني لدى طهران، على خلفية تسليم مواطن ايراني لأمريكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم استدعاء السفير البريطاني في طهران، سايمون شركليف، إلى وزارة الخارجية الايرانية، وذلك في اعقاب قيام الحكومة البريطانية، بتسليم أحد المواطنين الايرانيين إلى أمريكا بتهمة التحايل على العقوبات.

وأبلغ المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية السفير البريطاني لدى إيران احتجاجا شديدا على الاعتقال غير القانوني لمواطن إيراني وتسليمه إلى الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أنه بعد علم وزارة الخارجية الايرانية بالاعتقال غير القانوني للمواطن الإيراني، تابعت وزارة الخارجية ضرورة إطلاق سراحه عبر القنوات الدبلوماسية في طهران ولندن، ولا تزال الجهود مستمرة.

رمز الخبر 1946829

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