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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٤٦ م

المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية:

رئيس الوزراء الباكستاني سیشارك في حفل تنصيب الرئيس الايراني المنتخب

رئيس الوزراء الباكستاني سیشارك في حفل تنصيب الرئيس الايراني المنتخب

 اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهراء اليوم الخميس ان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور طهران يوم 30 الجاري للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الايراني المنتخب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهراء اليوم الخميس ان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور طهران يوم 30 الجاري للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وقالت زهراء في مؤتمر صحفي ان رئيس وزراء باكستاني سيزور طهران يوم الثلاثاء المقبل بدعوة من رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب.

واكدت الناطقة بلسان الخارجية الباكستانية ان الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء الباكستاني الى الجمهورية الاسلامية الايرانية مؤشر على التزام البلدين بترسيخ العلاقات الثنائية والمزيد من التعاون بينهما.
وسيقام حفل تنصيب الرئيس المنتخب وادائه اليمين الدستورية في مجلس الشورى الاسلامي يوم الثلاثاء 30 تموز/يوليو.

/انتهی/

رمز الخبر 1946843

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