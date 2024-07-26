كنعاني: اجتماع الفصائل الفلسطينية في بكين يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا عبر حسابه على موقع ايكس: "إن الاجتماع الأخير للفصائل الفلسطينية في بكين يعد خطوة قيمة وتحركًا في الاتجاه الصحيح".



وأضاف: "كما في الماضي، تدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة قضية الأمة الفلسطينية وإجماع الفصائل الفلسطينية في مواجهة احتلال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وحركتهم الجماعية في اتجاه ممارسة الحق الأساسي لهم في تقرير المصير، والتحرير الكامل لأراضي الفلسطينية التاريخية وإقامة الدولة الفسلطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف".



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