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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٢٣ م

كنعاني: اجتماع الفصائل الفلسطينية في بكين يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح

كنعاني: اجتماع الفصائل الفلسطينية في بكين يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية ايران، ناصر كنعاني ان الاجتماع الأخير للفصائل الفلسطينية في بكين يعد خطوة قيمة في اتجاه المصالحة والاتفاق الوطني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا عبر حسابه على موقع ايكس: "إن الاجتماع الأخير للفصائل الفلسطينية في بكين يعد خطوة قيمة وتحركًا في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "كما في الماضي، تدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة قضية الأمة الفلسطينية وإجماع الفصائل الفلسطينية في مواجهة احتلال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وحركتهم الجماعية في اتجاه ممارسة الحق الأساسي لهم في تقرير المصير، والتحرير الكامل لأراضي الفلسطينية التاريخية وإقامة الدولة الفسلطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف".

/انتهى/

رمز الخبر 1946866

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