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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٢٢ م

كنعاني يعزي إثيوبيا بضحايا الانهيارات الأرضية

كنعاني يعزي إثيوبيا بضحايا الانهيارات الأرضية

أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن تعاطفه مع أهالي ضحايا الانهيار الأرضي في إثيوبيا.

وأفادت وكالة مهر، انه أعرب "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أسفه وتأثره بوفاة عدد كبير من المواطنين الإثيوبيين في حادثة الانهيار الأرضي.

وفي معرض تعازيه لحكومة وشعب إثيوبيا، أعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذه الكارثة الطبيعية المأساوية.

والجدير ذكره انه وقعت الكارثة يوم الاثنين بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة جبلية بولاية جنوب إثيوبيا.

وأشارت بيانات سابقة إلى عدد الوفيات جراء الانهيارات الأرضية في إثيوبيا قد يصل إلى 500 شخص وفق تقرير صدر عن الأمم المتحدة .

وتتعرض جنوب إثيوبيا لأمطار موسمية قصيرة بين أبريل وأوائل مايو وتزداد شدتها في يوليو وأغسطس وتتسبب بحدوث فيضانات وانزلاقات طينية.

/انتهى/

رمز الخبر 1946892

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