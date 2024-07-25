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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٠٠ م

كنعاني: أي اتفاق يخفف الضغوط الاقتصادية في اليمن مقدمة للاستقرار في هذا البلد

كنعاني: أي اتفاق يخفف الضغوط الاقتصادية في اليمن مقدمة للاستقرار في هذا البلد

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، ان إيران تعتبر أي اتفاق يخفف الضغوط الاقتصادية ويرفع الحصار الجوي والبحري والبري عن اليمن، أنه يصب في مصلحة الشعب اليمني وتعتبره مقدمة للاستقرار في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، رحب بتصريح غروندبيرغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليمن لاستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء وحل المشاكل النقدية والمصرفية في جميع أنحاء اليمن.

واضاف كنعاني: إيران تعتبر أي اتفاق يخفف الضغوط الاقتصادية ويرفع الحصار الجوي والبحري والبري عن اليمن، أنه يصب في مصلحة الشعب اليمني وتعتبره مقدمة للاستقرار في هذا البلد.

وتابع: نأمل في أن نشهد توقيع اتفاق سلام مستدام في اليمن في أقرب وقت ممكن.

رمز الخبر 1946845

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