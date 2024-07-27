كنعاني: مجزرة مدرسة السيدة خديجة في دير البلح احدث انجازات الدعم الامريكي اللامحدود للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "بينما يصفق لرئيس وزراء الكيان الصهيوني لقتل الأطفال مرارا في الكونغرس الأمريكي ويقدم طلب للمزيد من الأسلحة، يستهدف مقاتلو هذا الكيان مدارس ومخيمات اللاجئين في غزة".

وأضاف: مجزرة "مدرسة السيدة خديجة " في دير البلح" ، حيث يعيش آلاف اللاجئين الفلسطينيين ، هو أحدث إنجاز لدعم الحكومة الأمريكية غير المشروط للكيان الصهيوني والتصفيق المتكرر لرئيس الوزراء المجرم لهذا الكيان في الكونغرس الأمريكي"، والتي تعتبر استمرار الحرب على غزة وقتل وإصابة عشرات ومئات الفلسطينيين كل يوم، والحرب والجرائم ضد البشرية جمعاء وتجاوز جميع الخطوط الحمراء أمر قانوني، ويدافع عن هذه الجرائم التي تعد انتهاك لجميع القوانين واللوائح الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.