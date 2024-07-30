قائد الثورة الاسلامية: إيران تؤمن بتطوير العلاقات مع أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي(مد ظله العالي) صباح اليوم الثلاثاء رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان"، الذي وصل الى طهران على رأس وفد للمشاركة بمراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني .

وقال سماحة القائد نحن نؤمن بتطوير العلاقات مع أرمينيا وسيستمر التعاون بين البلدين بقوة على أساس المصالح المحددة وبغض النظر عن سياسات الآخرين.

ووجه سماحة قائد الثورة الإسلامية الشكر للسيد باشينيان لحضوره مراسم اداء اليمين الدستورية للسيد بزشكيان وكذلك مراسم تشييع الشهيد رئيسي، وأكد على الحفاظ على وحدة أراضي أرمينيا وقال: تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ممر زانغزور يضر بأرمينيا وتستمر في تمسكها بهذا الموقف.

وشدد آية الله الخامنئي على أنه لا ينبغي للأجانب أن يخلقوا قيودا على علاقات الدول مع جيرانهم وأضاف: ما يضمن أمن ورفاهية الدول هو الاعتماد على أنفسهم وأقاربهم .

وأشار قائد الثورة الإسلامية أيضاً إلى العلاقات الطيبة بين الشعب الإيراني وأرمن البلاد وقال: لقد لعب أرمن إيران دوراً كبيراً خلال الحرب المفروضة وقد قمت شخصياً بزيارة منازل عدد كبير من الأرمن.

واعتبر آية الله الخامنئي احترام المسيح (ع) أمراً قطعياً عند المسلمين وقال: في رأينا أن هذه الإساءة إلى شيوخ الأديان السماوية، بما في ذلك المسيح (ع) مرفوضة.

في هذا اللقاء، أعرب رئيس وزراء أرمينيا سيد نيكول باشينيان، عن ارتياحه لتوسع العلاقات بين البلدين، وقال: لقد أعلنت أرمينيا مراراً وتكراراً أنها لا تقبل أي طريق خارج المنطقة داخل بلادها.

ووصف باشينيان العلاقات بين إيران وأرمينيا بأنها استراتيجية وأعرب عن ارتياحه لتوسيع وتنوع العلاقات بين البلدين وقيم استمرار هذه العملية بالأهمية.

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