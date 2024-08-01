قاليباف: الکیان الصهیوني سیدفع ثمناً باهظاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف رئيس المجلس الشوری الإسلامي في مراسم تشییع جثمان الشهيد إسماعيل هنية المبارك في جامعة طهران: في لقائي مع الشهيد إسماعيل هنية قبل شهرين قال لي ما نراها من المقاومة في غزة حيث يقفون الرجال والنساء والأطفال والشباب معًا هو لسبب واحد و أن كل هؤلاء تعلموا في مدرسة القران.

و أكد قاليباف, انه لقد عرّضت الثقافة القرآنية وجود النظام الصهيوني للخطروفي إشارة إلى هزائم الجيوش العربية أمام الكيان الصهيوني، قال: لقد هزموا جيوش الدول العربية في حرب 1963 في صحراء سيناء، واعتقدوا أن لديهم جيشا لا يقهر، ولكن رأينا أنه مع عملية طوفان الأقصى انهارت كل هيمنة هذا النظام واضطروا إلى نقل مقاتلاتهم الحربية إلى أماكن آمنة بواسطة شاحنات السحب.

وبين أن طوفان الأقصى دمر كل عناصر النظام الصهيوني، وقال: اليوم فصائل المقاومة بما لديها من إمكانيات قامت بواجبها الديني أمام العدو الصهيوني وصنعت نفسها بالقوة المستمدة من الشعب.

واضاف: كل الهجمات والاغتيالات التي يقوم بها النظام الصهيوني هي بسبب هزائمها في ساحة المعركة في غزة و إن هذه الاغتيالات والأعمال لن تؤثر على عملية حركتنا

و فط الختام قال: وهذا هو الخطأ الاستراتيجي للكيان الصهيوني الذي يظن أن استشهاد هؤلاء الشهداء سيأثر على حركتنا. الخطأ الثاني للكيان الصهيوني أنه لم ينتبه لتصريحات قائدنا بأن اضرب و أهرب قد انتهى و ان الکیان الصهيوني سیدفع ثمناً باهظاً لتنفیذ الهجومی في اجواء إيران.

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