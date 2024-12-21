حسینی كيا: التعاون بين إيران ومصر يعيق تحقيق سياسات الغرب في المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنَّ السيد "جواد حسيني كيا"، ممثل محافظة كرمانشاه في مجلس الشورى الإسلامي، أشار إلى الزيارة الأخيرة لمسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، إلى مصر وأهمية إعادة بناء العلاقات مع هذا البلد. وقال: "من المؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحاجة إلى إقامة علاقات قوية ومستدامة مع الدول الإسلامية. ومن جهة أخرى، فإن هذه الحاجة متبادلة، حيث تسعى الدول الإسلامية أيضًا إلى إقامة علاقات مع إيران."

وأضاف: "يجب على الدول الإسلامية ألا تقع في شراك سياسات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة، وأن تستيقظ من غفلتها. يجب أن تتعاون معًا لإحباط السياسات العدائية وجرائم هذا الكيان في المنطقة. ومن الضروري أن تفكر الجمهورية الإسلامية في مصالحها وكرامتها عند بناء علاقاتها مع الدول الإسلامية، وكذلك مع العالم بشكل عام."

وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشورى الإسلامي: "إن استعادة العلاقات بين إيران ومصر ستكون بلا شك مفيدة لكلا البلدين، وستعيق تحقيق سياسات الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة. نأمل أن تكون زيارة السيد بزشكيان الأخيرة إلى مصر قد أسفرت عن خطوات إيجابية نحو استعادة العلاقات بين إيران ومصر، وأن نشهد في المستقبل القريب افتتاح السفارات بين البلدين."

/انتهى/