المواطنون الايرانيون يطالبون بالثأر لدم الشهيد هنية خلال مراسم تشييع جثمانه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شيع المواطنين الايرانيين، اليوم الخميس جثمان الشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في طهران، وذلك بعد اقامة قائد الثورة الاسلامية، الصلاة على جثمانه.

وقد شُيع جثمانا الشهيد هنية واحد حراسه، من جامعة طهران حتى ساحة ازادي بمشاركة حاشدة من اهالي طهران.

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري صباح الأربعاء استشهاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد حراسه الشخصيين، بعد استهداف مقر اقامته في طهران من قبل الكيان الصهيوني.

وعقب استشهاد المجاهد الكبير السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عزى قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، في بيان، الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني الشامخ، باستشهاد هذا القائد المجاهد الشجاع والبارز.

وأكد سماحته أن الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي مهد لنفسه بهذا العمل الأرضية لعقاب قاس ونعتبر من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

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