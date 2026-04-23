  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٩:٠٠ م

السلطات الايرانية الثلاث: في ايران لا يوجد متشددون و معتدلون كلنا ايرانيون وثوريون

السلطات الايرانية الثلاث: في ايران لا يوجد متشددون و معتدلون كلنا ايرانيون وثوريون

أكد روساء السلطات الايرانية الثلاث في رسالة ردا على ترامب السفيه، مؤكدين أن في إيران لا يوجد متشددون و معتدلون، جميعنا “إيرانيون” و”ثوريون”، وبوحدة حديدية بين الشعب والحكومة، ومع الالتزام الكامل بتوجيهات قائد الثورة، سنجعل المعتدي المجرم يندم على أفعاله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، قالوا في تغريدة مشتركة: في ايران لا يوجد متطرفون ولا معتدلون في إيران ،كلنا “إيرانيون” و”ثوريون”، وبوحدة حديدية بين الشعب والحكومة، ومع الالتزام الكامل بتوجيهات قائد الثورة، سنجعل المعتدي المجرم يندم على أفعاله.

مؤكدين: إله واحد، شعب واحد، قائد واحد، وطريق واحد؛ وهو طريق انتصار إيران الأعز من أرواحنا.

واكد رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محني ايجئي: يجب على رئيس الولايات المتحدة الأمريكي الحقير أن يعلم أن مصطلحي "متشدد" و"معتدل" هما تعابير مختلقة وهزيلة شاعت في الأدبيات السياسية الغربية.

رمز الخبر 1970197

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات