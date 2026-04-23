السلطات الايرانية الثلاث: في ايران لا يوجد متشددون و معتدلون كلنا ايرانيون وثوريون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، قالوا في تغريدة مشتركة: في ايران لا يوجد متطرفون ولا معتدلون في إيران ،كلنا “إيرانيون” و”ثوريون”، وبوحدة حديدية بين الشعب والحكومة، ومع الالتزام الكامل بتوجيهات قائد الثورة، سنجعل المعتدي المجرم يندم على أفعاله.

مؤكدين: إله واحد، شعب واحد، قائد واحد، وطريق واحد؛ وهو طريق انتصار إيران الأعز من أرواحنا.

واكد رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محني ايجئي: يجب على رئيس الولايات المتحدة الأمريكي الحقير أن يعلم أن مصطلحي "متشدد" و"معتدل" هما تعابير مختلقة وهزيلة شاعت في الأدبيات السياسية الغربية.