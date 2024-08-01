روسيا: اغتيال هنية يشكل ضربة للمفاوضات بين الحركة و"إسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، هدفه منع وقف إطلاق النار في غزة.

وعلق أوليانوف على منشور نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الذي كتب أن اغتيال هنية يشكل ضربة للمفاوضات بين الحركة و"إسرائيل" حول تحرير الأسرى.

وتساءل أوليانوف: "ربما يهدف هذا الاعتداء الإرهابي إلى تقويض أي فرصة لوقف إطلاق النار في غزة".

ودانت الخارجية الروسية بشدة اغتيال الشهيد هنية وحثت جميع الأطراف المعنية مجددا على ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى تدهور كبير في الحالة الأمنية في المنطقة وتثير مواجهة مسلحة واسعة النطاق.

وكان الشهيد هنية قد تعرض لعملية اغتيال جبانة من قبل الكيان الصهيوني فجر امس الاربعاء، وهو يزور العاصمة طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان .

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