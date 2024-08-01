باقري: اغتيال الكيان الصهيوني للشهيد هنية يعرض الامن والاستقرار الاقليمي والدولي للخطر

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المشرف على الخارجية أكد في مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الكيان الصهيوني قد تجاوز الخط الأحمر باغتيال الشهيد إسماعيل هنية وعرض السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين للخطر، لذلك ما من شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم حقها الأصيل والمشروع في الدفاع وحماية سيادة أراضيها وأمنها القومي.

ووجه باقري الشكر لروسيا بصفتها رئيسة مجلس الأمن الدولي لدعمها طلب إيران عقد جلسة استثنائية لهذا المجلس، وأدان قيام أمريكا والدول الأوروبية في منع إدانة جريمة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران.

وأكد أن التعاون بين موسكو وطهران يمكن أن يوقف الأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في تعريض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر.

بدوره أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وانتهاك الكيان الإسرائيلي للسيادة الوطنية وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال، على الرغم من أن أمريكا وأوروبا منعت مجلس الأمن من إدانة هذا العمل العدواني، لكن روسيا أعدت بيانا في إطار أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة يدين هذا العمل العدواني، والذي سيتم الانتهاء منه قريبا وإصداره في الأمم المتحدة.