بدء مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية في الدوحة + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تجري الاستعدادات في الدوحة لتشييع جثمان الشهيد اسماعيل هنية بحضور شعبي ورسمي، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وأمس الخميس وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية إلى الدوحة قادما من إيران.

وكانت العاصمة الإيرانية قد شهدت أمس مراسم تشييع لرئيس المكتب السياسي لحماس بحضورٍ رسمي وشعبي، بعد اغتياله في مقر إقامته.

وصباح أول أمس الأربعاء أعلنت حماس استشهاد هنية في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية فيما تشن إسرائيل بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

ومنذ صباح اليوم، وصلت إلى الدوحة وفود مختلفة من دول المنطقة، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان هنية.