بعد نعيه هنية.. الاحتلال يعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت المصادر عن اعتقال الشيخ عكرمة صبري بسبب نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد إسماعيل هنية.

وبدوره، قال محامي الشيخ عكرمة صبري للميادين، إنّ قوات الاحتلال داهمت منزل الشيخ عكرمة واقتادته إلى مركز تحقيق مباشرةً بعد صلاة الجمعة، مؤكّداً أنّ لا أساس قانونياً لاعتقال الشيخ عكرمة، وأنّ اعتقاله جاء بعد حملة تحريض عليه.

وشنّ مسؤولون إسرائيليون، الجمعة، حملة تحريض واسعة ضد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، بعد أن نعى باسم أهالي القدس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة.

فمن على منبر المسجد الأقصى، نعى خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إسماعيل هنية، وتحدث عن فضائل الشهداء والمخلصين، وتخلل الخطبة تكبيرات جماعية من المصلين، وبعد ذلك أديت صلاة الغائب على روحه ومرافقه وأرواح كل الشهداء.

وقال الشيخ صبري في خطبة الجمعة: "أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ومن على منبر المسجد الأقصى المبارك يحتسبون عند الله الشهيد إسماعيل هنية، ونسأل الله عز وجل له الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته".

وتعقيباً على ذلك، أوعزت الشرطة الإسرائيلية بطلب فتح تحقيق ضد الشيخ عكرمة، وقالت "بعد هتافات أحد الخطباء اليوم خلال صلاة الظهر في الحرم القدسي الشريف، بدأت الشرطة بالفحص فيما إذا كان لها علاقة بالتحريض مع الجهات المختصة، وستتصرف وفقاً للنتائج".

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