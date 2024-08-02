ملايين حول العالم يؤدون صلاة الغائب على الشهيد اسماعيل هنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدى الملايين صلاة الغائب على روح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية في عدد من الدول الإسلامية والعربية بحضور رسمي وشعبي بالتزامن مع الصلاة عليه ودفنه في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة.

إندونيسيا

ففي إندونيسيا -أكبر دول العالم الإسلامي سكانا- أقيمت صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية وعلى أرواح شهداء غزة وكل مدن فلسطين، في مختلف المدن والمساجد، ومن بين تلك المساجد مسجد الاستقلال بحضور رسمي ودبلوماسي وشعبي.

وسبق صلاة الغائب تنظيم برامج تضامنية في العاصمة جاكرتا وعدد من المؤسسات التعليمية في عموم إندونيسيا، بهذه المناسبة خاصة مع مرور أكثر من 300 يوم على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد وصف اغتيال إسماعيل هنية بـ"العنف والقتل الذي لا يمكن التسامح معه، وأنه حدث على الأراضي السيادية الإيرانية، مؤكدا أن الجميع يدين هذا العنف والقتل"

أما نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين، فقد وصف هنية بـ"المناضل من أجل تحرير واستقلال فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي".

ماليزيا

وفي ماليزيا شارك رئيس الوزراء أنور إبراهيم في صلاة الغائب التي أقيمت في المسجد الوطني في كوالالمبور، في حين وجهت الحكومة الأئمة بإقامة صلاة الغائب على روح الشهيد إسماعيل هنية وشهداء فلسطين في جميع مساجد البلاد.

ودعت الحكومة إلى مسيرة وطنية بعد غد الأحد بمشاركة مختلف الأطياف الشعبية والسياسية بما فيها المعارضة لتجديد الموقف المتضامن مع القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال.

وقوبل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باحتجاج رسمي وشعبي واسعين، وتعهد باستمرار دعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير، وقد وصف رئيس الوزراء أنور إبراهيم عملية الاغتيال بالجريمة "الأكثر حقارة"، وأنها استهدفت "بطلا كافح من أجل حرية واستقلال شعبه ووطنه".

باكستان

وشارك ملايين الباكستانيين في صلاة الغائب على روح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأُديت الصلاة بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد وجوامع باكستان، بحسب ما دعى إليه التحالف الحاكم بعد اجتماع خاص عقد مساء أمس الخميس.

وكان رئيس الحكومة شهباز شريف قد أدان وبشدة اغتيال هنية، معتبرا أنه اعتداء وخرق لكافة الأعراف، في حين تبنى البرلمان الباكستاني قرارا يدين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان حافظ نعيم الرحمن مخاطبا المشاركين في الصلاة إن "استشهاد هنية غرس فينا روحا جديدة، وإذا وقف الناس في جميع أنحاء العالم مع حماس اليوم، فهذا إنجاز كبير لهم".

تركيا

وفي تركيا أقيمت صلاة الغائب على هنية في العديد من ولايات البلاد على رأسها إسطنبول وأنقرة عقب صلاة الجمعة بمشاركة عشرات الآلاف.

وتدفق المصلون في وقت مبكر على جامعي الفاتح وآيا صوفيا في إسطنبول لأداء صلاة الغائب على الشهيد هنية وحارسه.

الدول العربية

ونعى الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من منبر المسجد الأقصى في القدس المحتلة خلال خطبة الجمعة وسط تكبيرات المصلين.

كما أقيمت صلاة الغائب على إسماعيل هنية في العاصمة اليمنية صنعاء وتعز وعدة محافظات باليمن.

وفي لبنان شارك آلاف اللبنانيين في جنازة رمزية للشهيد هنية وحارسه في العاصمة بيروت.

كذلك شارك مئات الأردنيين بمسيرات في عدة مدن تنديدا باغتيال إسماعيل هنية وتضامنا مع قطاع غزة.

وشُيع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية بعد صلاة الجمعة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأقيمت صلاة الميت على جثمان هنية في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وسط حضور وجمع غفير من المصلين، ومن القيادات والرموز الفلسطينية والعربية والإسلامية.

وصباح أول أمس الأربعاء أعلنت حماس استشهاد هنية في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

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