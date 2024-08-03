غزة..المقاومة تتصدى للاقتحامات/مخاوف إسرائيلية بهجوم إيراني بصواريخ ضخمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ302 مع تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما أحياء مدينتي غزة وخان يونس، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزير الدفاع أمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات وأسراب مقاتلات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، مع رفع الجيش الأميركي استعداداته لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية.

كما دعت الشؤون القنصلية بالخارجية الأميركية الرعايا الأميركيين إلى توخي الحذر بسبب التوتر في المنطقة، وقالت إن "البيئة الأمنية معقدة".

ويأتي ذلك وسط تأهب إسرائيل لضربات عسكرية من إيران وحزب الله انتقاما من اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أثناء وجوده في طهران، والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر تأكيدها أن فريق المفاوضات قال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن شروطه بشأن محور نتساريم ستجهض صفقة التبادل.

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