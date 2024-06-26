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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٥٧ ص

غزة... أزمة غذاء حرجة في القطاع والاحتلال يستهدف مقار للنازحين

غزة... أزمة غذاء حرجة في القطاع والاحتلال يستهدف مقار للنازحين

في اليوم الـ264 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أكد الهلال والصليب الأحمر الدوليان أن أزمة الغذاء في القطاع وصلت إلى نقطة حرجة، في حين قال برنامج الغذاء العالمي إن بيئة العمل العدائية في غزة تجعل من المستحيل تقريبا إيصال المساعدات إلى سكان القطاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حكومة غزة -بدورها- أكدت أن المساعدات لم تدخل القطاع منذ نحو 50 يوما، مما ينذر بمجاعة في مختلف محافظات القطاع.

وميدانيا، استهدف الاحتلال متعمدا 5 مقار للنازحين خلال أقل من 48 ساعة، في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية في القطاع مهاجمة جنود وآليات إسرائيلية في رفح.

وتزامن ذلك مع إعلان رئيس الوحدة الإستراتيجية بسلاح الجو الإسرائيلي أنه بعد 8 أشهر من الحرب استطاع الجيش الإسرائيلي تدمير 35% إلى 40% فقط من قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وسياسيا، تتوقع تل أبيب أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت "قريبا"، في حين تقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن مسؤولية وقف إطلاق النار في غزة تقع على حماس.

/انتهى/

رمز الخبر 1945828

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