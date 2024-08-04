  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠٣ ص

الاحتلال يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى

الاحتلال يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى

قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، مرتكباً مجزرةً جديدة فجر اليوم 302 من عدوانه المستمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مع دخول عدوانه المستمر على قطاع غزة يومه الـ 303، مجزرةً جديدة، مستهدفاً خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح وسط القطاع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، أنّ "جيش" الاحتلال ارتكب، فجر الأحد 4 آب/أغسطس 2024، مجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، بقصف عدة خيام للنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 18 إصابة، في حصيلة لا تزال أولية.

وعقب ساعات، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد شهداء الامجزرة التي ارتكبها الاحتلال إلى 5.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانٍ، أنّ من بين الإصابات حالات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى.

ودان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة، "والتي تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل".

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم المستمرة، مطالباً كل العالم بإدانتها.

/انتهى/

رمز الخبر 1947137

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات