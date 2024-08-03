صباح اليوم...تشييع جثمان شهيد القدس "ميلاد بيدي" في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم صباح اليوم السبت تشييع جثمان الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة والمستشار العسكري الايراني في سوريا ولبنان، ميلاد بيدي بحضور عدد كبير من الناس والمسؤولين العسكريين والدوليين في طهران.

كما أقيمت مساء أمس الجمعة مراسم توديع جثمان هذا الشهيد بحضور عائلته ومجموعة من المسؤولين العسكريين في معراج الشهداء بطهران، وسيتم دفن جثمان هذا الشهيد في جنة الزهراء بجنوب طهران.

الشهيد ميلاد بيدي المستشار العسكري الإيراني في سوريا ولبنان، استشهد قبل ثلاثة أيام إثر هجوم مقاتلات الكيان الصهوني على الضاحية في جنوب لبنان، حيث كان متواجدا في محيط المبنى الذي اغتال فيه الصهاينة الشهيد فؤاد علي شكر من كبار قادة المقاومة الإسلامية اللبنانية.

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