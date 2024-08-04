رئيس الهلال الأحمر الايراني يلتقي مع وزير الداخلية العراقي بخصوص الترتيبات النهائية لايام الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى بير حسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر في بلادنا والممثل الخاص للرئيس في المقر المركزي للأربعين، مجيد مير أحمدي، مع وزير الداخلية العراقي لتسهيل زيارة الأربعين وحماية صحة زوار العراق.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر في بلادنا بخصوص الترتيبات التي تمت الموافقة عليها مع وزير الداخلية العراقي بخصوص أيام الأربعين الحسيني: تم منح الإذن من قبل وزير الداخلية العراقي بتحليق مروحيات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر، خلال أيام الأربعين الحسيني.

وأضاف كوليوند: إن السماح بدخول سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الايراني، والسماح بدخول الأدوية والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية لزوار الحسيني، كان من بين الاتفاقيات الأخرى التي تم التوصل إليها في اجتماع اليوم.

واشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الى إرسال فرق طبية تطوعية تابعة للهلال الأحمر لتقديم الخدمات الطبية والاستشفائية للزوار خلال أيام الأربعين الحسيني.

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