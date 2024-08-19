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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٤٢ م

رئيس جمعية الهلال الاحمر: 8 آلاف متطوع ايراني يشارك بتقديم الخدمات لزوار الاربعين داخل العراق

رئيس جمعية الهلال الاحمر: 8 آلاف متطوع ايراني يشارك بتقديم الخدمات لزوار الاربعين داخل العراق

اكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية ان 48 ألف متطوع ومنقذ من هذه الجمعية يقدمون الخدمات لزوار الاربعين في الداخل والخارج، منهم 8 ألف متطوع يقدمون الخدمات للزوار داخل العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بير حسين كوليوند، قام باجراء زيارة للمعبر خسروي الحدودي الايراني مع العراق لتفقد سير عملية تقديم الخدمات للزوار مثنيا على العمل الجيد الذي يقوم به المتطوعين في الجمعية.

واضاف كوليوند في تصريح له: إن 48 ألف متطوع ومنقذ من هذه الجمعية يقدمون الخدمات لزوار الاربعين في الداخل والخارج، منهم 40 ألف متطوع ومنقذ يقدمون الخدمات للزوار في الحدود الشرقية والغربية ومحاول النقل.

وأضاف: في العراق، يقدم ثمانية آلاف متطوع من جمعية الهلال الأحمر خدمات جيدة لزوار الاربعين بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية والحشد الشعبي والهلال الأحمر العراقي والمجموعات الشعبية.

وذكر رئيس جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية: تم إنشاء عيادة جيدة بمساعدة الحشد الشعبي، تقدم الخدمات للزوار، عند معبر المنزرية داخل العراق، المقابل لمعبر خسروي الايراني.

رمز الخبر 1947656

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