الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى إلى إشعال النار في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد مسعود بزشكيان على الاتصال الهاتفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر اليوم (الأربعاء)، معرباً عن قلقه من تصاعد الالتهاب في المنطقة عقب العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني باستشهاد الرئيس إسماعيل هنية. قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعبت دائما دورا مركزيا في إحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم ومنع التوتر وانعدام الأمن والحرب، ولكن الصهيونية لقد ارتكبت أعمالاً إجرامية وإرهابية ضد شعب غزة المظلوم والأعزل، كما قامت باغتيال الشهيد هنية كضيف رسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الحقيقة الكيان الصهيوني يسعى إلى إشعال النار في المنطقة، وللأسف، لقد دعمت الولايات المتحدة والدول الغربية هذا الكيان في ارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية والإرهاب بدلاً من إدانته.

وأكد أن إيران تحتفظ بحق الرد المناسب على هذه الإجراءات، وانتقد السلوك السلبي للولايات المتحدة والدول الغربية بعد هجوم الكيان الصهيوني على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق .

وتابع بزشكيان أنه طالما أن الكيان الصهيوني، بدعم سياسي ومالي وسلاحي وإعلامي من الولايات المتحدة والدول الغربية، يرتكب جرائم إبادة جماعية وإرهابية، فإن المنطقة والعالم لن تشهد الاستقرار والأمن، مضيفا: إذا كانت أمريكا والدول الغربية تريد حقًا منع الحرب وانعدام الأمن في المنطقة، لإثبات هذا الادعاء، فيجب عليها التوقف فورًا عن بيع الأسلحة ودعم الكيان الصهيوني وإجبار هذا الكيان على وقف الإبادة الجماعية والهجمات على غزة وقبول اسرائيل وقف إطلاق النار.

وأكد الرئيس: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر تجنب الحرب ومحاولة إرساء السلام والأمن العالميين أحد مبادئها الأساسية، لكنها في إطار المعاهدات والقوانين الدولية لن تلتزم الصمت أبدا في مواجهة الانتهاكات لمصالحها وامنها.

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