الرئيس الايراني يهنئ المصارع "حسن يزداني" بفوزه بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس بزشكيان في منشور له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، مهنئا حسن يزداني، كابتن المنتخب الوطني للمصارعة الحرة وزن 86 كغم، بفوزه بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024: "حسن يزداني، ابني العزيز، لقد قاتلت برجولة. يداك من ذهب. لقد منحت المعنى لعبارة "حتى الموت من اجل إيران". مبروك لنا الفوز بالميدالية الأولمبية.

وتقلد كابتن المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الحرة الميدالية الفضية في وزن 86 كغم في أولمبياد باريس رغم اصابته بخلع الكتف في النزال النهائي.

وفي هذا النزال الذي اقيم مساء الجمعة في اطار منافسات الوزن 86 كغم للمصارعة الحرة بدورة الالعاب الاولمبية في باريس، خسر يزداني امام البلغاري ماغوميد رمضانوف بنتيجة 7-1 .

وحسب رئيس اللجنة الطبية في اتحاد المصارعة الايراني سهراب كيهاني فقد اصيب يزداني خلال النزال بخلع الكتف 5 مرات، اعيد فيه الكتف الى مكانه في كل مرة من قبل الكادر الطبي.

واوضح كيهاني بان اعادة الكتف المخلوع الى مكانه تتطلب التخدير العام للشخص المصاب لما يعانيه من ألم لا يطاق الا ان يزداني تحمل ذلك 5 مرات وواصل النزال حتى النهاية.

وكان يزداني قد فاز الدور الاول على ألكسندر لورانس من أستراليا بنتيجة 10-0 وفي الدور ربع النهائي تغلب على دافين كورجليف، بطل أوروبا اليوناني من أصل روسي، بنتيجة 9-4 .

وفي الدور نصف النهائي هزم يزداني، مايلز أمين، الحائز على الميدالية البرونزية العالمية من سان مارينو، بنتيجة 7-1 .

وكان يزداني قد حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016 والميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وبلغت حصيلة البعثة الايرانية في اولمبياد باريس لغاية الان 8 ميداليات؛ 2 ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية.

وتقلد الذهبية محمد هادي ساروي بالمصارعة الرومانية وزن 97 كغم وسعيد اسماعيلي بالمصارعة الرومانية وزن 67 كغم.

واحرز الفضية علي رضا مُهمدي بالمصارعة الرومانية وزن 87 كغم وحسن يزداني بالمصارعة الحرة وزن 86 كغم وناهيد كياني بالتايكواندو للسيدات وزن تحت 57 كغم ومهران برخورداري بالتايكواندو رجال وزن تحت 80 كغم.

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فيما نال البرونزية امين ميرزا زادة بالمصارعة الرومانية وزن 130 كغم ومبينا نعمت زادة بالتايكواندو للسيدات وزن تحت 49 كغم.