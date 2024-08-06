بزشكيان يؤكد ضرورة التنسيق بين جميع مكونات الحكومة مع السياسات العريضة وتوجيهات قائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الثلاثاء، مع عدد من نواب البرلمان عن المواطنين السنة في جمهورية ايران الاسلامية: اننا نعتقد بان تعزيز بنى التبادل الحدودي وتوظيف الفرص المتاحة في المناطق الحدودية، يسهم، باعتباره سبيلا مؤثرا، في اجتياح الحظر واجهاضه.

واضاف الرئيس الايراني : ان الوحدة والتماسك وتظافر الجهود، هو من مقومات الادارة المطلوبة والدفع بقضايا البلاد.

كما اكد على ضرورة التنسيق بين جميع مكونات الحكومة مع السياسات العريضة وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، من اجل النهوض بمستوى الاداء والكفاءات لدى الجهات العليا واعتماد برامج وخطط علمية ناجعة.

يذكر ان هذا اللقاء مع الرئيس بزشكيان، ضم 18 نائبا عن المناطق الاهلة بالمواطنين السنة في ايران؛ حيث اثنى هؤلاء البرلمانيون على نهج رئيس الجمهورية واهتمامه بوحدة الصف وتعزيز الامل داخل المجتمع، كما قدموا نبذة عن هواجس وقضايا ومطالب ناخبيهم.