العميد سريع: القوات اليمنية تستهدف سفينة ومدمرتين اميركيتين بعمليات نوعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد سريع في بيان مساء اليوم الاربعاء ان العملية نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات.

واضاف ان سلاح الجو المسير استهدف المدمرة الأميركية "كول" في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة

وتابع سريع: نعدّ التحركات الأميركية كافة في منطقة العمليات البحرية دعماً للكيان الصهيوني تحركات معادية.

وقال ان القوات البحرية نفذت ايضا عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأميركية "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية.

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