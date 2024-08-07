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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:١٤ م

العميد سريع: القوات اليمنية تستهدف سفينة ومدمرتين اميركيتين بعمليات نوعية

العميد سريع: القوات اليمنية تستهدف سفينة ومدمرتين اميركيتين بعمليات نوعية

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوات اليمنية استهدفت سفينة "Contship Ono" ومدمرتين اميركييتن بعمليات نوعية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد سريع في بيان مساء اليوم الاربعاء ان العملية نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات.

واضاف ان سلاح الجو المسير استهدف المدمرة الأميركية "كول" في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة

وتابع سريع: نعدّ التحركات الأميركية كافة في منطقة العمليات البحرية دعماً للكيان الصهيوني تحركات معادية.

وقال ان القوات البحرية نفذت ايضا عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأميركية "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية.

/انتهى/

رمز الخبر 1947270

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