كنعاني: لو دعمت الحكومات الإسلامية أهل غزة لما تم ذبحهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الايرانية عبر حسابه على موقع ايكس: "أفادت تقارير إعلامية أن عمدة مدينة ناغازاكي اليابانية أعلن أنه لن يدعو سفير (النظام) الإسرائيلي لدى اليابان للمشاركة في الحفل السنوي للقصف الذري على هذه المدينة".

وأضاف: "وفي المقابل أعلن سفراء الولايات المتحدة ومجموعة السبع وبعض الدول الغربية أنهم سيقاطعون هذا الحفل ولن يشاركوا فيه بسبب عدم دعوة سفير النظام الصهيوني!".

وشدد كنعاني: "لو كانت الحكومات الإسلامية والأمة الإسلامية، انطلاقاً من واجبها الإسلامي والإنساني والقانوني، دعمت الشعب الفلسطيني المظلوم وسكان غزة العزل عملياً، لم كانت لذبحت المواطنين الفلسطينيين وأطفالهم ونساءهم العزل على يد قبيلة الجناة الصهيونية".

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