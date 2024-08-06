کنعانی: الغرب فقد كرامته وشرفه في الحرب ضد غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كنعاني في رسالة نشرها على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: "ان في قاموس أمريكا وأوروبا شعوب وجماعات تدافع عن أرضها ضد قوة الاحتلال الأجنبية وتقاتل ضد جيش معتدٍ مدجج بالسلاح وقاتل للأطفال والنساء دفاعا عن الوطن والأسرة والشرف الإنساني إنهم إرهابيون، وأي جهة تدعم هذا الشعب المظلوم الواقع تحت الاحتلال فهو مؤيد للإرهاب! لكن نظام الاحتلال والقتل الذي قتل أكثر من 40 ألف إنسان خلال 10 أشهر - منهم حوالي 10 آلاف طفل - لا فقط انه ليس إرهابياً، بل يستحق التشجيع وكل أنواع الدعم السياسي والأمني والعسكري".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني في ختام منشورته: "أن الغرب فقد كرامته وشرفه في الحرب على غزة وعانى من الانهيار الأخلاقي والانحدار الحضاري".

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