القسام تستهدف قوة صهيونية برفح وتوقعها بين قتيل وجريح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمكن مجاهدو القسام من استهداف مبنى تحصنت به قوة صهيونية قوامها 9 جنود بقذيفتي "TBG" وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع وتم رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

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