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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٥٣ م

القسام تستهدف قوة صهيونية برفح وتوقعها بين قتيل وجريح

القسام تستهدف قوة صهيونية برفح وتوقعها بين قتيل وجريح

استهدف مجاهدوا القسام قوة صهیونیة برفح واوقعوها بین قتیل وجریح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمكن مجاهدو القسام من استهداف مبنى تحصنت به قوة صهيونية قوامها 9 جنود بقذيفتي "TBG" وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع وتم رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1947309

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