ليبرمان: لا خطة لدى إسرائيل لمواجهة إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أشار زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إلى "أننا نخوض حرب استنزاف منذ عشرة أشهر وهذا يضر بمصالحنا"، مقرًّا بأنّ "لا خطة لدى إسرائيل لمواجهة إيران".

ولفت في تصريح إلى أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو "مهتم ببقاء حكومته".

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "المستوى السياسي في إسرائيل يوصي المستوى الأمني والعسكري بمحاولة عدم تصعيد الأمور وصولا لحرب شاملة".

وكشفت الصحيفة عن "تقديرات بإسرائيل أن الوقت ليس مثاليًا لحرب شاملة وسط خسائر الجيش بغزة واستعدادات حزب الله".

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